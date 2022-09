Voto feminino levará Bolsonaro ao funeral da rainha Elizabeth

A campanha de Jair Bolsonaro anda desesperada com o baixo desempenho do presidente no eleitorado feminino. Se nada mudar no cenário das pesquisas atuais, o presidente levará uma goleada de Lula nas urnas entre as mulheres.

O negócio é tão feio, que os conselheiros de Bolsonaro viram no funeral da rainha Elizabeth uma janela de oportunidade para o presidente.

Na visão do time presidencial, o funeral da rainha é um desses “típicos eventos que mulher gosta de assistir” — foi assim que um aliados descreveu ao Radar. Tem o encanto da realeza, os vestidos, a magia da nobreza. Como o funeral será um evento planetário transmitido durante muitas e muitas horas, Bolsonaro espera lucrar ao aparecer no noticiário com generosa cobertura.

Outra coisa levou Bolsonaro a preferir deixar a campanha para correr à Inglaterra. O noticiário da rainha garante a ele exposição na mídia sem o risco — no caso dele, sempre presente — de que as coisas descambem para uma agenda negativa.

Com o foco no voto da dona de casa, Bolsonaro vai aparecer comportado, ao lado da primeira-dama, rodeado de gente importante. Ponto. É assim que os conselheiros do presidente idealizam a agenda perfeita nesse giro internacional e eleitoral do presidente.