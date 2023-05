Votação do projeto das fake news vira loteria na Câmara

Quem conversou com o presidente da Câmara, Arthur Lira, nesta terça, depois da rodada de consultas a líderes dos partidos na Casa, diz que a votação do projeto das fake news virou uma espécie de loteria.

Não há votos nem entendimento entre aliados do governo para garantir uma margem de segurança no plenário. No momento, os líderes dos partidos estão ouvindo seus liderados para tentar construir um cenário aproximado de votos a favor e contra o projeto.

Até o fim da tarde, Lira deve ter uma avaliação das posições das bancadas e então decidirá se leva o texto ao plenário ou retira o projeto da pauta. “Se votar, será no escuro”, diz um líder na Câmara.

Por ora, o texto está na pauta e a votação está confirmada, mas… se o fracasso se confirmar, com uma derrota do governo, será por falha de articulação do Planalto, que não conseguiu produzir uma maioria segura na Casa, dizem líderes ouvidos pelo Radar. A avaliação dos aliados de Lira é que a questão deve acabar no colo do STF, em mais uma discussão política que o Legislativo empurra para o Judiciário resolver.