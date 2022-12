Volume de viagens de ônibus deve crescer 40% neste fim de ano em SP

O movimento de passageiros neste final de ano em viagens rodoviárias no estado de São Paulo deverá crescer 40% e superar os números pré-pandemia. É o que projetam as empresas do Busão Legal, uma iniciativa do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros no Estado de São Paulo.

Com a alta dos preços das passagens aéreas, a diminuição das restrições sanitárias por conta da Covid-19 e o início das férias de fim de ano, as empresas do Busão Legal estimam transportar mais de 12 milhões de pessoas nesse verão 2022-2023, superando os números de 2019, antes da pandemia. Isso representa um volume de viagens 40% maior em relação aos números vistos ao longo do ano e 8% maior do que o registrado no mesmo período de 2019.