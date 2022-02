Volta do Congresso terá primeiro olho no olho de Bolsonaro e Fux no ano

Depois de mandar recados de tolerância zero com discursos autoritários e ataques a instituições, o presidente do STF, ministro Luiz Fux, vai encontrar Jair Bolsonaro nesta quarta na abertura dos trabalhos no Congresso.

Será o primeiro contato dos chefes dos poderes nesse momento de nova crise entre o chefe do Executivo e o Supremo.

O presidente começou o ano atacando os ministros Luis Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Também voltou a repetir ataques ao sistema eleitoral, o que alimenta o discurso radical nas redes.

Bolsonaro tem procurado não atacar institucionalmente o STF, batendo apenas na figura pessoal de Moraes e de Barroso, que comanda o TSE. Moraes obrigou Bolsonaro a prestar depoimento, mas o presidente ignorou a ordem judicial valendo-se de uma manobra da AGU.

O impasse ainda não foi encerrado, porque o ministro Moraes negou o pedido da AGU para que o presidente não prestasse depoimento, mas também não adotou nova medida após ter sua ordem ignorada.