Volta de Lula ou vitória de Bolsonaro: qual o maior medo dos brasileiros

Lula (PT) ou Bolsonaro (PL)?

A pesquisa Genial/Quaest divulgada na última quarta-feira mostrou de quem os brasileiros têm mais medo.

Questionados se temiam mais a continuidade do atual presidente no poder ou a volta do petista ao comando do país, 47% dos entrevistados disseram temer a permanência de Bolsonaro no Planalto.

A rejeição do ex-capitão subiu dois pontos percentuais desde a última rodada da pesquisa, em 17 de agosto — quando o índice era de 45%.

Por outro lado, o temor sobre Lula recuou — passou de 40% para 39% no mesmo período.

Já aqueles que opinaram ter medo dos dois cenários, igualmente, caiu de 6% para 5%.

Para esta edição da Quaest, foram realizadas 2.000 entrevistas face a face entre os dias 25 e 28 de agosto. A margem de erro é de dois pontos percentuais — para mais ou para menos –, e o nível de confiança é de 95%.

A pesquisa foi registrada junto à Justiça Eleitoral e protocolada sob o número BR-00585/2022.