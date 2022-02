Vodka, vinho, caranguejo… O cardápio da comitiva de Bolsonaro na Rússia

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A comitiva de Jair Bolsonaro — Carlos França e Walter Braga Netto à frente — passou bem na Rússia no almoço servido pela cozinha de Vladimir Putin. Teve salada de caranguejo com manga e abacate, caldo de fungos da floresta, medalhões de vitela com batata e molho de romã.

No “governo da família” de Bolsonaro, muita gente não bebe, mas os russos, claro, colocaram na mesa vodka Organika Arctic e o tinto russo West Hill Blend 2020, de 180 reais. Sobremesa: torta de leite de pássaro.