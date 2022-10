‘Você nunca brigou com o marido?’, diz Bolsonaro sobre ‘volta’ com Moro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

16 out 2022, 22h49

Para estabelecer um contraste direto entre Lula e a corrupção descoberta pela Lava-Jato durante os governos petistas, Jair Bolsonaro levou para o estúdio da Band, neste domingo, o ex-ministro Sergio Moro, que em determinado período da gestão tornou-se inimigo dele no governo. Questionado sobre a reaproximação, ele justificou a reaproximação.

“Você nunca brigou em casa com o marido?”, disse Bolsonaro à repórter que o questionou sobre a retomada do relacionamento com o senador eleito.

Bolsonaro disse que Moro era a “pessoa mais indicada” para falar de corrupção porque tinha a memória do que foi o escândalo da Petrobras.