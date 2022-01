O plano da Vivo para alavancar venda de produtos da ‘linha pet’

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

De olho em um público crescente no Brasil, a Vivo acaba de anunciar que vai ampliar o ‘Espaço Pet’ em suas unidades para 180 lojas físicas em todas as regiões do país.

As estruturas são voltadas aos animais de estimação de clientes e visitantes e oferecem pontos de apoio com água e, em algumas lojas, com saquinhos de lixo e lenços umedecidos para os bichinhos.

Segundo a Vivo, a iniciativa converge para o Vivo Pets, movimento da marca que conta com ações que incentivam a adoção de animais e oferece um portfólio voltado ao mundo animal em lojas físicas, e-commerce e marketplace da operadora.

Entre os itens, estão produtos que vão desde rastreadores — que podem ser colocados nas coleiras dos animais –, passando por alimentadores inteligentes que liberam a ração em horários programados e podem ser acionados por Wi-Fi, até câmeras smarts para que seja possível monitorar e interagir com o animal enquanto seus tutores estão fora de casa.