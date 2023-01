‘Vivemos o Capitólio brasileiro e as instituições resistiram’, diz Dino

Flávio Dino exaltou há pouco a força das instituições diante dos ataques terroristas do domingo. Segundo o ministro da Justiça, o país passou um atentado golpistas semelhante à tentativa de invasão do Capitólio, nos Estados Unidos, por radicais apoiadores de Donald Trump.

“Deus abençoou ontem o Brasil, porque não tivemos nenhum morto. Vivemos ontem o Capitólio brasileiro. Com duas diferenças: a primeira, não houve óbitos, e a segunda é que tivemos mais presos aqui do que lá — e com muita velocidade. O que mostra que as instituições sobreviveram ao stress a que foram submetidas. Mas não tenho dúvidas: vivemos ontem o Capitólio brasileiro”, disse Dino.

Dino também exaltou o trabalho do colega de governo, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, que vem sendo criticado pela atuação diante das Forças Armadas, que toleraram os acampamentos golpistas no país. O ministro da Justiça destacou o compromisso dos militares com a democracia.

O ministro da Justiça e Segurança Pública disse ainda que haverá a abertura de três inquéritos para investigar os ataques. A intenção é saber quem são as pessoas que participaram dos atos e quem são os financiadores, que ainda estão sendo identificados.

O ministro disse que já está com a relação de todas as pessoas que financiaram os veículos que chegaram em Brasília. Eles serão ouvidos pela Polícia Federal.