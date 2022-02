Vitória da Lava-Jato no STJ alimenta movimentos contra Bretas no CNJ

Colegas de Gilmar Mendes dentro e fora do STF viram na decisão do ministro de compartilhar com o CNJ provas colhidas em delações contra o juiz Marcelo Bretas, como um movimento em resposta ao ato do presidente do STJ, Humberto Martins, que arquivou uma investigação que apurava condutas irregulares de procuradores da Lava-Jato. Mendes é relator de uma das três delações premiadas que tratam de supostas condutas irregulares do juiz da Lava-Jato no Rio.