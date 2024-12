Vital do Rêgo toma posse como presidente do TCU

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ministro Vital do Rêgo tomou posse, nesta quarta, como presidente do Tribunal de Contas da União. O novo chefe da Corte de Contas substitui o ministro Bruno Dantas, que esteve à frente do órgão nos últimos dois anos.

Ao discursar, Vital prometeu criar canais de relacionamento com a sociedade em sua gestão. Nas palavras dele, a ideia é “ouvir a sociedade e motivar cada pessoa a atuar como um verdadeiro auditor social, trazendo informações que possam ajudar o tribunal a ampliar o seu campo de atuação, melhorando ainda mais a qualidade de suas fiscalizações”.

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, foi à cerimônia, na sede da corte. Além de Alckmin e de ministros do governo federal, os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e do STF, Luís Roberto Barroso, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e o governador da Paraíba, João Azevedo, estiveram na cerimônia.

