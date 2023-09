Visa mostra os países com mais gastos de brasileiros nas férias de julho

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Dados da Visa Consulting & Analytics mostram os dez países em que os brasileiros mais usaram os cartões da bandeira durante as férias de julho.

De acordo com o levantamento, os destinos com maior quantidade de pagamentos com credencial Visa de brasileiros foram, nessa ordem, Portugal, EUA, Inglaterra, Itália, Espanha, França, Chile, Canadá, Irlanda e Argentina.

A consultoria ainda comparou esses resultados com os pagamentos internacionais de brasileiros em julho de 2022 para entender novas tendências de turismo do brasileiro e constatou um aumento na procura por destinos do lado oriental do planeta.

O maior crescimento no número de transações brasileiras com credenciais Visa em países estrangeiros foi na Nova Zelândia, dado cinco vezes maior ao apresentado em julho do ano passado.

Em seguida, os maiores crescimentos no número de transações em outros países no mês de julho foram: Cingapura e Japão (acima de 300%), Malta, Argentina e Chile (200% acima de julho de 2022); e Indonésia, Polônia, Colômbia e Itália, que completam a lista dos 10 maiores crescimentos e que registraram aumento acima de 100% no número de transações.

“O brasileiro tem diversificado cada vez mais na escolha dos destinos turísticos. O caso na Nova Zelândia (que organizou a Copa do Mundo feminina de futebol), por exemplo, ilustra bem como grandes eventos esportivos têm sido cruciais na hora de decidir qual o próximo país a visitar”, diz Tiago Mogerdaui, vice-presidente da Visa Consulting & Analytics do Brasil.

A análise de VCA ainda levantou de onde eram os visitantes que mais transacionaram com credenciais estrangeiras Visa no Brasil, em julho de 2023, e os resultados mostram que os turistas são principalmente da América Latina.

Na listas dos 10 maiores em números de transações Visa em julho estão os argentinos, chilenos, uruguaios, mexicanos, paraguaios, peruanos, bolivianos, colombianos, equatorianos e panamenhos.