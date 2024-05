Violonista português Manuel de Oliveira apresenta show solo em SP

Presente nos principais festivais de jazz europeus, o violonista português Manuel de Oliveira chega ao Brasil nesta semana para apresentar seu espetáculo “Looping Solo”, em duas ocasiões exclusivas.

Na próxima sexta-feira, ele fará seu show na Casa de Portugal, em São Paulo. No sábado, o concerto será apresentado no Instituto Baía dos Vermelhos, em Ilhabela, no litoral paulista, com a participação especial do violonista Ulisses Rocha. O projeto tem o apoio da DST Group.

Em “Looping Solo”, Oliveira adapta suas próprias composições e de uma versão da música “Venham mais cinco”, de José Afonso, para um formato solo, utilizando violão, viola braguesa e percussões, gravando e reproduzindo sons em tempo real.

Com mais de 20 anos de carreira, o português é considerado um dos mais proeminentes violonistas contemporâneos. Autodidata, ele absorveu influências de diversas culturas musicais, incluindo flamenco, música sul-americana e fado.