Vídeo mostra que polícia do DF não impediu golpistas de invadirem o STF

As câmeras de segurança do STF flagraram o momento no último dia 8 em que policiais militares do DF abandonam o cordão de isolamento e permitem a invasão de golpistas ao prédio (assista ao vídeo no final desta nota).

Imagens inéditas do circuito interno e externo do Supremo foram divulgadas nesta quarta-feira. Ao menos um ônibus da polícia, um veículo blindado e três viaturas do tipo picape participam do bloqueio na frente do tribunal. É possível ver o momento em que ao menos três carros da polícia deixam o local onde manifestantes se aglomeravam. Minutos depois, a multidão avança sem qualquer resistência.

Em um segundo ponto, um pouco depois de onde era feito o primeiro bloqueio que os golpistas furaram, cerca de 20 policiais e ao menos oito viaturas batem em retirada quando a horda avança. Durante todo o momento flagrado, nota-se que os policiais não fazem qualquer movimento de combater os manifestantes.

Veja o vídeo:

