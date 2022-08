Vídeo de Mourão provoca discórdia na base bolsonarista

O vídeo de Jair Bolsonaro pedindo votos a Hamilton Mourão para o Senado deflagrou uma briga no bolsonarismo.

É que o presidente prometeu, durante um café com candidatos e parlamentares do PP, que não iria gravar para candidatos ao Legislativo, já que os pedidos de vídeos com declaração de voto do presidente não paravam de chegar.

A turma se conformou em não ter o vídeo de Bolsonaro justamente porque ninguém teria, mas aí o presidente quebrou a promessa e saiu pedindo votos a Mourão para o Senado. A ciumeira está instalada.

No caso do PP, os candidatos estão reclamando com a direção nacional, leia-se Ciro Nogueira.