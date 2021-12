Vice-presidente administrativo da CNC é notificado de afastamento do cargo

Suspenso do seu posto na diretoria da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o vice-presidente administrativo da entidade, Luiz Gastão Bittencourt, foi notificado da decisão do Conselho de Representantes da CNC, tomada no último dia 9.acaba de ser suspenso das atividades de da CNC.

A notificação foi enviada na quinta-feira passada pelo presidente em exercício da Confederação, Francisco Valdeci de Sousa Cavalcante. Na mensagem, ele informou que o recurso apresentado por Bittencourt não foi conhecido e que ele foi suspenso por 180 dias, “por ter extrapolado os limites da competência do seu cargo”.

O motivo, segundo integrantes da entidade, é a conduta anti-sindical do dirigente, que também comanda a Fecomércio no Ceará.

Bittencourt, segundo interlocutores da CNC, tornou-se fonte de constrangimento para a entidade ao acumular problemas em sua gestão no Sesc e em negócios privados que realiza com governos estaduais.