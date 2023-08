Vice-líder do governo quer retomar debate sobre mandato do STF no Senado

A votação do Supremo Tribunal Federal sobre a descriminalização das drogas gerou incômodo entre senadores governistas e da oposição. Os parlamentares questionam a competência do Judiciário para interferir no assunto, que já foi pauta de análise mais de uma vez no Senado.

Ao Radar, o vice-líder do governo no Senado, Weverton Rocha (PDT-MA), disse que a insatisfação faz com que aumente a pressão dos parlamentares para avançar a definição de um período de mandato para ministros do STF. Hoje, duas Propostas de Emenda à Constituição sobre o assunto tramitam na CCJ: uma de autoria de Plínio Valério (PSDB-AM) e outra de Angelo Coronel (PSD-BA).

Em conversas com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), parlamentares escutam que não será um caso específico, como a votação sobre a descriminalização das drogas, que irá acelerar a discussão sobre o mandato. Oposicionistas, porém, lembram que a pauta foi defendida pelo pessedista, durante a campanha para a Presidência da Casa.

“É um compromisso de campanha do atual presidente Rodrigo Pacheco, ele deu várias entrevistas a respeito e, agora, mesmo aqueles que não votaram nele estão aguardando que ele coloque para a discussão esse assunto que é uma boa resposta à sociedade. Discutir como podemos tornar o STF mais equilibrado, menos político e mais confiável”, disse o oposicionista Carlos Viana (Podemos-MG).

Continua após a publicidade

Publicidade

Siga