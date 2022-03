Vice-governador do MA ganha diárias para se filiar ao PSB em Brasília

Em Brasília para se filiar ao PSB na quarta-feira da semana passada, o vice-governador do Maranhão, Carlos Brandão, ganhou 2.450 reais em duas diárias e meia para ficar na cidade entre terça e quinta-feira.

O pagamento consta no Portal da Transparência do Governo do Maranhão e já virou munição para os adversários de Brandão nas eleições deste ano. O Ele é apoiado pelo governador Flávio Dino, que também estava presente na cerimônia e é do PSB.

A solenidade foi marcada principalmente pela filiação do ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin, que, ao que tudo indica, será o vice na chapa de Lula para o Palácio do Planalto.