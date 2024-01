Viagens oficiais de deputados custaram R$ 6,2 milhões à Câmara em 2023

As viagens oficiais de deputados federais custaram 6,2 milhões de reais à Câmara no ano passado. Além das passagens, os parlamentares têm direito a receber diárias para gastos de 524 reais no Brasil, 391 dólares no resto da América do Sul e 428 dólares em outros países.

Alguns eventos atraíram o interesse de grandes comitivas de deputados, como as visitas oficiais de Lula a Lisboa, Xangai e outras capitais globais; e o Mobile World Congress 2023, que teve programações em Barcelona e em Tel Aviv.

O que não quer dizer que ocasiões menos chamativas não tenham merecido a presença de deputados.

João Carlos Bacelar (PL-BA), por exemplo, recebeu 11.021 reais em diárias e emitiu uma passagem de 16.199,28 reais para participar de visitas técnicas organizadas pela Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa (Abragel) em Viena, na Áustria, de 3 a 10 de junho.

Ele também foi um dos integrantes da comitiva de deputados que participou na 146ª Assembleia da União Interparlamentar (UIP), em Manama, no Bahrein, de 11 a 16 de março. Foram 11.556 reais em diárias e uma passagem de 16.676,75 reais.

Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ), por sua vez, esteve em Cartagena das Índias, na Colômbia, entre 22 e 27 de março, para palestrar no FICCI, o festival internacional de cinema da cidade litorânea. Foram 7.417,27 reais em diárias e uma passagem de 5.488,67 reais.

Para participar da audiência anual da União Interparlamentar, de 11 a 16 de fevereiro, às margens da Assembleia Geral da ONU, em Nova York, Augusto Coutinho (Republicanos-PE) recebeu 8.766 reais em diárias e viajou com uma passagem de 11.662,25 reais.

