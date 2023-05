Viagem de Lira aos EUA deve esvaziar pauta da Câmara por duas semanas

Depois do desgaste político pelo adiamento da votação do PL das fake news com a sessão da Câmara já em andamento, Arthur Lira deve embarcar na noite desta quarta para uma viagem aos Estados Unidos. Na próxima terça, ele participa do Lide Brazil Investment Forum, em Nova York.

A viagem deixará a pauta da Casa esvaziada por praticamente duas semanas. Lira só regressa ao Brasil na noite da próxima quarta-feira, e deve voltar a presidir uma sessão deliberativa apenas em 16 de maio. A Câmara não vota projetos importantes sem sua presença na mesa diretora.

Na terça, Lira retirou o PL das fake news de pauta a pedido do relator da proposta, Orlando Silva (PCdoB-SP). Segundo o deputado, não houve tempo hábil para consolidar em seu parecer as sugestões de todas as bancadas com que ele conversou nos últimos dias na tentativa de angariar apoio majoritário ao texto.

“[Arthur Lira] terá alguns dias no exterior e ele, seguramente, na semana que vem, não estará apto a comandar a sessão. Então, imagino que [precisaremos de], no mínimo, mais duas semanas, ou talvez um pouco mais de tempo, para que nós possamos ter a proposta mais convergente [no PL das fake news]”, afirmou Silva a jornalistas na terça.

O esvaziamento também joga para frente o eventual início dos trabalhos das CPIs do MST, das Americanas e das apostas esportivas, que Lira prometeu instalar.