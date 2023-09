Viagem de Janja resgata lembranças sobre erros de Dilma com Temer

Nesse desgaste provocado pela viagem de Janja ao Rio Grande do Sul, aliados de Michel Temer enxergam um paralelo entre o que o então vice de Dilma Rousseff passou no primeiro mandato da petista e o que vive agora Geraldo Alckmin.

Na avaliação desses aliados de Temer, Alckmin começa a sofrer o que Temer passou ao ser encarregado de tarefas menores no governo, ficando responsável por assuntos que “eles não queriam ou não tinham interesse em tratar”.

No primeiro mandato de Dilma, Temer conquistou o papel de vice decorativo, sendo encarregado de viagens internacionais de menor relevo e missões laterais no governo. “Quando a crise chegou no Rio Grande, Lula viajou para a Índia. Poderia ter atrasado em algumas horas a viagem para ver de perto a crise, mas preferiu mandar o Alckmin. Agora que o pior passou e chegou a hora de tirar foto e fazer marketing, cancelaram o Alckmin e mandaram a Janja”, diz um deputado gaúcho.

Alckmin, é bem verdade, está longe de ser decorativo no governo e Lula está muito distante de ser Dilma Rousseff. Alckmin, no entanto, foi deixado de lado nesse episódio da viagem de Janja. O vice liderou a reação do governo federal no socorro a vítimas do ciclone no Rio Grande do Sul há algumas semanas. É o substituto direto de Lula nessas missões.

