Viagem de Eduardo Bolsonaro em SP fica sem público; ‘culpa’ é do PSDB

A segunda-feira foi atipicamente movimentada para a cidade de Franca, no interior de São Paulo.

O ministro da saúde Marcelo Queiroga esteve nesta manhã visitando unidades de saúde do município, acompanhado pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) — ao mesmo tempo em que o governador do estado, Rodrigo Garcia (PSDB), também participava de eventos na ‘Capital do Calçado’.

Coincidentemente ou não, os compromissos do tucano já estavam anunciados desde a última semana, enquanto a agenda dos fiéis escudeiros de Jair Bolsonaro apenas foram publicadas nos canais oficiais do governo na madrugada desta segunda.

Acabou que a visita repentina da dupla acabou esvaziada devido à presença de Garcia na cidade. O novo governador de São Paulo reuniu cerca de 30 prefeitos e mais de seiscentas autoridades da região, e centralizou as atenções ao anunciar investimento estadual de 230 milhões de reais para a construção de um hospital regional.

Eduardo e Queiroga visitaram quatro unidades de saúde, entre elas os hospitais do Coração e do Câncer e, no início da tarde, partiram de volta para Brasília.