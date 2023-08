Vetos de Lula ao novo arcabouço afrouxam regras e ajudam Haddad

O presidente Lula sancionou nesta quinta-feira o novo arcabouço fiscal com dois vetos que flexibilizam regras e gatilhos sobre situações em que a Lei Complementar obrigava o governo a cortar gastos, potencialmente ajudando Fernando Haddad a manter a promessa de zerar o déficit em 2024.

O primeiro trecho barrado dizia que, se, ao fim de um bimestre, as receitas do governo se mostrassem insuficientes para cumprir a meta de resultado primário, as despesas de investimentos “poderiam” ser reduzidas na mesma proporção do corte sobre as demais despesas discricionárias, como manda a Lei de Responsabilidade Fiscal.

De acordo com a mensagem de Lula ao Congresso, os Ministérios da Fazenda e do Planejamento e Orçamento avaliaram que “a proposição legislativa contraria o interesse público, uma vez que amplia a rigidez dos processos de gestão orçamentária, com impacto potencial sobre despesas essenciais da União”.

O segundo veto abriu caminho para o governo usar a LDO para excluir determinadas despesas da apuração da meta de resultado primário – manobra que o trecho barrado proibia.

Na justificativa para o veto, Lula escreveu ser necessário manter esse caminho aberto para preservar os pagamentos de precatórios. “A sanção do dispositivo inviabilizaria a realização de tais operações, reduzindo a eficiência econômica na gestão fiscal”, disse.