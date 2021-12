Veríssimo, Kafka, Machado… As dicas de leitura do Banco do Brasil

Já no ritmo de fim de ano, o Banco do Brasil, chefiado por Fausto Ribeiro, elaborou uma lista de livros para indicar aos clientes que sairão de férias.

O primeiro escritor na lista do banco é Luis Fernando Verissimo e Todas as histórias do analista de Bagé. “Verissimo é um dos grandes escritores brasileiros. Neste livro, estão reunidas as divertidas crônicas do seu famoso personagem, Analista de Bagé, um terapeuta que resolve os casos mais complicados de maneira nada ortodoxa”, diz o banco.

Não sequência o banco indica obras de Clarice Lispector, Crônicas para jovens: de escrita e vida, de Machado de Assis (O Alienista), de Jorge Amado (A morte e a morte de Quincas Berro d’Água), de Franz Kafka (A metamorfose), Gabriel García Márquez (O amor nos tempos do cólera), e Itamar Vieira Júnior, com seu sucesso Torto Arado.

