Vereador petista que invadiu igreja feriu a Constituição, diz Malafaia

Silas Malafaia disse que a invasão de uma missa em Curitiba no sábado por um vereador petista e um grupo de ativistas feriu a Constituição e foi uma manifestação de “ódio aos cristãos”.

O vereador local Renato Freitas (PT) e um grupo de pessoas invadiu uma missa no último sábado na Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos em protesto contra a morte do congolês Moïse Kabagambe no Rio. As imagens do ato viralizaram nas redes sociais. A arquidiocese do Paraná repudiou a invasão.

Malafaia lembrou o que diz o inciso sexto do artigo quinto da Constituição, de que “é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias”.

O pastor defendeu a prisão e a perda do mandato do vereador. “Isso é uma mostra do que eles são. Eles estão demonstrando o ódio deles aos cristãos”, disse.