Vereador do PT que recebeu Nunes na periferia articula evento com Boulos

O vereador Senival Moura (PT), que apareceu ao lado do prefeito de São Paulo Ricardo Nunes (MDB) em uma agenda na Zona Leste, organiza mais de uma ida do pré-candidato Guilherme Boulos (PSOL) em Guaianases, reduto eleitoral do petista.

Boulos deve se reunir, em mais de uma oportunidade, com lideranças religiosas e ter um encontro mais amplo com a comunidade. A conversa com os moradores deve ocorrer no fim de outubro.

Na semana passada, o vereador e o prefeito estiveram juntos na região. Segundo Moura, a creche inaugurada por Nunes foi uma reivindicação sua. Além disso, por conta de outros compromissos na Câmara, ele não participou de toda a agenda do prefeito, que passou o dia inteiro na reunião.

O vereador afirmou que é fiel ao PT e vai acompanhar a escolha partidária nas eleições que ocorrem daqui a um ano. Em agosto, o diretório petista de São Paulo oficializou apoio a candidatura de Guilherme Boulos à Prefeitura.

Continua após a publicidade

Publicidade

Siga