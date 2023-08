Vendedor de joias desviadas, Cid também agia com machismo no Planalto

A investigação da Polícia Federal escancarou a função de Mauro Cid no desvio e na liquidação de joias do acervo de presentes do governo Bolsonaro.

Mas os e-mails entregues pela Presidência da República à CPMI do 8 de Janeiro revelam que o ex-ajudante de ordens também se notabilizou por agir com machismo no Planalto.

Em 3 de janeiro de 2022, a assessora Maria Farani Rodrigues, lotada no gabinete de Bolsonaro, encaminha a Cid um currículo profissional que havia recebido e questiona: “Vamos ajudar a Brenda, ou ela tb (sic) precisa ficar em casa cuidando dos filhos pq ela é mulher?”

O tenente-coronel do Exército responde: “Conseguir um marido para ela e para Neide! Isso sim”.

