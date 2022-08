Vendas no varejo crescem 0,7% em julho, segundo a Cielo

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O faturamento do comércio varejista cresceu 0,7% em julho — descontada a inflação — ante igual período de 2021, de acordo com o Índice Cielo do Varejo Ampliado.

Segundo Diego Adorno, gerente de Produtos de Dados da Cielo, o comércio continua em recuperação, mas os efeitos da base de comparação com o período mais crítico da pandemia da Covid-19 sobre os resultados nominais têm sido cada vez menores.

“O mês de julho foi o nono seguido de alta nas vendas no varejo, apesar de uma desaceleração em relação a junho. Os segmentos mais ligados ao período de férias, como Turismo e Transporte, deram importante contribuição para o crescimento do Varejo”, diz.