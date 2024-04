Vendas no varejo caem 5% na Páscoa, diz Cielo

Dados do Índice Cielo do Varejo Ampliado mostram que as vendas do varejo caíram 5% durante a Páscoa em comparação ao mesmo período do ano passado.

Um dos setores mais afetados foi o de Supermercados e Hipermercados, cujo faturamento registrou queda de 3,9%.

Segundo Carlos Alves, vice-presidente de Tecnologia e Negócios da Cielo, a data da celebração do feriado pode ter interferido no resultado.

“No ano passado, a Páscoa caiu no início do mês, período em que o comércio costuma estar mais aquecido por causa dos depósitos dos salários”, diz Alves.

Uma exceção foi o segmento de chocolaterias, que apresentou aumento de 4% nas vendas.