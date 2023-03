Vendas no varejo caem 0,7% em fevereiro, mostra Cielo

Dados da Cielo mostram que, descontada a inflação, as vendas no varejo caíram 0,7% em fevereiro em comparação com igual mês do ano passado.

Segundo Vítor Levi, superintendente de dados e inovação da companhia, a retração está relacionada com o Carnaval.

Diferentemente do ano passado, quando várias prefeituras cancelaram ou adiaram as festividades, o feriado em 2023 teve ampla adesão, o que provocou o fechamento de muitos estabelecimentos comerciais no período.

O setor mais prejudicado foi o de bens duráveis, com destaque para o segmento de materiais de construção.