Vendas no Varejo caem 0,5% em Janeiro, aponta a Cielo

As vendas no varejo caíram 0,5% em janeiro em comparação com igual mês do ano passado, segundo o Índice Cielo do Varejo Ampliado. Os setores que mais contribuíram para a queda foram Serviços (-3,1%) e Bens Duráveis (-1,8%).

De acordo com Carlos Alves, vice-presidente de Tecnologia e Negócios da companhia, o faturamento no mês foi afetado pelo mau desempenho de setores como Livrarias e Papelarias e Turismo e Transporte.

“O resultado só não foi mais negativo porque o setor de Móveis, Eletro e Depto experimentou alta. Foi um mês que registrou recordes de temperatura em algumas regiões, o que pode ter estimulado a compra de aparelhos de ar-condicionado e colaborado para o crescimento do segmento”, diz Alves.