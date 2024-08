Vendas no Dia dos Pais aumentaram 5,5%, mostra Cielo

As vendas no Dia dos Pais, apuradas entre os dias 5 e 11 de agosto, aumentaram 5,5% ante período comparável de 2023, segundo o Índice Cielo do Varejo Ampliado. O faturamento do comércio presencial aumentou 5,6%. O e-commerce teve alta de 4,0%.

O grupo de setores tradicionalmente relacionados a presentes registrou aumento de 2,2% nas vendas. Os destaques foram os segmentos de Móveis, Eletro e Depto (+8,0%) Cosméticos e Higiene Pessoal (+4,2%).

As vendas dos demais setores do varejo subiram 6,5%. Nesta categoria, estão os segmentos que não são considerados presenteáveis, mas podem ser impulsionados pela data comemorativa — como Supermercados e Hipermercados, que teve alta de 12,2%.

“O salto do segmento de mercados sugere que as famílias preferiram comemorar a data este ano com refeições realizadas em casa. Reforça essa hipótese o desempenho de Bares e Restaurantes, cujo faturamento ficou estável (0,0%)”, afirma Carlos Alves, vice-presidente de Tecnologia e Negócios da Cielo.