Venda de usinas da EDP abre disputa bilionária no mercado

Três empresas têm sondado a EDP sobre a compra das hidrelétricas que a multinacional colocou à venda no Brasil: Santo Antônio do Jari (AP), Cachoeira Caldeirão (AP) e Mascarenhas (ES).

O negócio é estimado em 3 bilhões de reais. No ano passado, a companhia fechou um acordo de exclusividade com a Votorantim. Entretanto, as partes parecem não ter chegado a um acordo e, segundo fontes, esta exclusividade não deve ser renovada, o que abre espaço para novos lances pelos ativos.

Procurada, a EDP confirmou que as usinas estão à venda, mas informou que não comenta negociações em andamento.