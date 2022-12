Venda de medicamentos para Alzheimer cresce 22% no Brasil

A venda de medicamentos para Alzheimer cresceram 22% nos primeiros oito meses do ano no Brasil. Os dados são do hub de negócios de saúde e bem-estar, InterPlayers. O levantamento leva em conta o valor arrecadado com os remédios.

São Paulo é o estado que mais vende remédios contra o Alzheimer e teve alta de 28%, em valor, na comparação com o mesmo período do ano passado. A oscilação em Minas Gerais também chama atenção, com crescimento de 41%.

A pesquisa, baseada em números de banco de dados próprio da InterPlayers, também revela que os estados de São Paulo e Rio Grande do Sul seguem líderes de vendas dos medicamentos.

No sentido oposto, Paraíba é o estado com maior redução na venda dos medicamentos, com queda de 69% no valor, seguido por Ceará, que teve diminuição de 31%.