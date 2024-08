Venda de carros elétricos em julho faz país bater meta simbólica

As vendas de veículos eletrificados leves no Brasil, em julho, foram as melhores do ano, com 15.312 emplacamentos, segundo dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico.

As vendas de elétricos nesses sete meses de 2024 já superam o volume de negócios realizados em todo o ano passado. De janeiro a julho, o mercado nacional emplacou 94.616 veículos leves eletrificados, ultrapassando os 93.927 de janeiro a dezembro de 2023 – que já tinha sido o melhor ano da história da eletromobilidade no Brasil.

Com esses números, o mercado brasileiro também superou a marca simbólica de 300.000 veículos elétricos e híbridos leves em circulação no país, de diferentes tecnologias de eletrificação, desde o início da série histórica da entidade.

Já em relação ao total de vendas domésticas de veículos leves (autos e comerciais leves), que foi de 227.300 unidades em julho, segundo a Fenabrave, a participação de mercado dos eletrificados (market share) manteve-se no mesmo patamar de 7% dos últimos meses.