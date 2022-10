Venda de artigos infantis triplica no Dia das Crianças, diz Itaú

Atualizado em 13 out 2022, 18h54 - Publicado em 14 out 2022, 15h30

As vendas de artigos infantis triplicaram no Dia das Crianças neste ano, frente ao apurado no ano passado, segundo a Rede, a empresa de pagamento do Itaú Unibanco. De acordo com dados compilados pela empresa, houve aumento de 200% nas vendas entre os dias 9 e 12 de outubro em relação ao observado em igual período do ano passado.

No feriado do dia 12 em si, houve altas nas vendas nos segmentos de alimentação (105%) e vestuário (97%). Vendas relativas aos serviços de turismo aumentaram 175% na mesma base de comparação. Segundo o levantamento, houve crescimento de 94% das vendas do varejo online entre os dias 5 e 12 de outubro, com aumento de 20 do ticket médio em relação a igual período do ano passado.

“Esses dados reforçam como o e-commerce tem um papel cada vez maior no consumo dos brasileiros, e precisa ser acompanhado muito de perto pelos varejistas, com investimentos, recursos e funcionalidades para que eles vendam mais e melhor online”, diz a diretora da Rede Itaú, Gabriela Ferreira.