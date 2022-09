Vem aí uma série investigativa sobre a morte de PC Farias

Giro VEJA - quarta, 7 de setembro

Os atos neste feriado são os destaques do dia

As comemorações do bicentenário da Independência serviram de palanque bancado com dinheiro público para o presidente Jair Bolsonaro pedir votos e atacar seu maior adversário na corrida presidencial, o o ex-presidente. A cerimônia na Esplanada dos Ministério ganhou ares de um mega comício.