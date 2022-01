Velha guarda do MDB ficou fora do lançamento de Simone

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Um observador do MDB, presente no lançamento da pré-candidatura de Simone Tebet ao Planalto nesta quarta, percebeu. Renan Calheiros, Romero Jucá e Eunício Oliveira, nomes fortes do partido em seus estados, não foram ao avento.

No caso de Eunício, segundo um interlocutor, ele até estava em Brasília, mas não foi convidado. O trio faz parte da ala do partido que defende a união da sigla ao projeto eleitoral de Lula.

<strong>Giro VEJA: Passaporte da vacina alimenta novo embate entre Bolsonaro e Doria</strong>