Veja quem são os 35 convocados pela CPMI do 8 de Janeiro

Antes de agendar os três primeiros depoimentos para a semana que vem, a CPMI do 8 de Janeiro aprovou a convocação de 35 pessoas, entre as quais três ex-ministros do governo Bolsonaro, o ex-ajudante de ordens do ex-presidente, Mauro Cid, integrantes das polícias Militar e Civil do Distrito Federal e do Exército, e suspeitos de participar e financiar os ataques às sedes dos Três Poderes, em Brasília.

Na mesma reunião, na terça-feira 13, a maioria dos integrantes rejeitou requerimentos para convocar o ex-ministro do GSI, general Gonçalves Dias, e o ex-diretor-adjunto da Abin, Saulo Moura da Cunha, e para convidar o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino.

O primeiro a depor será Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da PRF, na próxima terça-feira, dia 20. Na quinta, estão previstas as oitivas de George Washington de Sousa, preso no ano passado suspeito de participar da instalação de uma bomba perto do Aeroporto de Brasília, e de Valdir Pires Dantas, perito da polícia que ajudou a desarmar o artefato explosivo.

Veja a seguir a lista dos convocados:

Anderson Torres

Era secretário de Segurança Pública do Distrito Federal em 8 de janeiro e foi ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Bolsonaro. Ficou preso durante quase 4 meses.

Augusto Heleno

É general da reserva do Exército e foi ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional durante todo o governo Bolsonaro.

Walter Braga Netto

É general da reserva do Exército, ex-ministro da Casa Civil e da Defesa do governo Bolsonaro e ex-candidato a vice-presidente, como testemunha.

Mauro Cid

É tenente-coronel do Exército e foi ajudante de ordens de Jair Bolsonaro durante todo o seu governo. Está preso desde 3 de maio por suposto envolvimento em um esquema de fraude em cartões de vacinação.

Antônio Elcio Franco Filho

É coronel da reserva do Exército e foi secretário-executivo do Ministério da Saúde e assessor especial da Casa Civil durante o governo Bolsonaro. Teve mensagens de cunho golpista interceptadas pela Polícia Federal.

Silvinei Vasques

Foi diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal entre abril de 2021 e dezembro de 2022, no governo Bolsonaro, e é investigado pela atuação da corporação nas eleições do ano passado.

Jorge Eduardo Naime Barreto

É coronel da PM-DF e era o comandante de Operações da corporação nos ataques de 12 de dezembro de 2022 e de 8 de janeiro deste ano. Está preso há mais de quatro meses.

Marília Ferreira de Alencar

Era subsecretária de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal no dia 8 de janeiro.

Ailton Barros

Foi expulso do Exército, era amigo do ex-presidente Jair Bolsonaro e está preso desde 3 de maio por suposto envolvimento em um esquema de fraude em cartões de vacinação. Teve mensagens de cunho golpista interceptadas pela Polícia Federal.

Albert Alisson Gomes Mascarenhas

É engenheiro e filmou a própria atuação na invasão ao Congresso no dia 8 de janeiro.

Adauto Lucio de Mesquita

Empresário de rede atacadista suspeito de financiar o acampamento em frente ao Quartel General de Brasília.

Argino Bedin e Roberta Bedin

São empresários ligados ao agronegócio em Mato Grosso. Tiveram as contas bloqueadas após os bloqueios de estradas e são suspeitos de financiar os atos.

Edilson Antonio Piaia

É empresário do agronegócio em Mato Grosso e teve as contas bloqueadas por Alexandre de Moraes. À época, caminhões da frota de Edilson foram flagrados fechando rodovias após as eleições.

Fábio Augusto Vieira

Foi comandante da PM do Distrito Federal e ficou quase um mês preso por suposta omissão nos atos de 8 de janeiro.

Fernando de Souza Oliveira

Foi o número 2 de Anderson Torres no governo do DF. Com o secretário nos Estados Unidos, ele estava à frente da Segurança Pública durante os atos de 8 de janeiro.

George Washington de Oliveira Sousa

Foi preso por ter montado um explosivo em um caminhão de combustível, próximo ao Aeroporto de Brasília, na véspera de Natal. A tentativa de atentado fracassou.

Gustavo Henrique Dutra de Menezes

Foi chefe do Comando Militar do Planalto, exonerado por Lula em abril, antes de prestar depoimento sobre o 8 de Janeiro à Polícia Federal. O general estava afastado do cargo desde fevereiro.

Jeferson Henrique Ribeiro Silveira

Era o motorista do caminhão-tanque no qual foi armado um explosivo, próximo ao Aeroporto de Brasília, na véspera de Natal.

Jorge Teixeira de Lima

Foi o delegado da Polícia Civil responsável pela investigação da tentativa de atentado na véspera de Natal.

José Carlos Pedrassani, Diomar Pedrassani e Leandro Pedrassani

São empresários do agronegócio em Mato Grosso e donos de um caminhão usado nos bloqueios de estradas após a derrota de Jair Bolsonaro. Foram doadores da campanha do ex-presidente.

Joveci Xavier de Andrade

É empresário e dono de uma grande rede atacadista. Joveci é suspeito de financiar o acampamento em frente ao Quartel General de Brasília.

Júlio Danilo Souza Ferreira

Foi o antecessor de Anderson Torres na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Na CPI instaurada na Assembleia do DF, ele disse que não podia combater crimes no acampamento militar e ofereceu apoio, como um caminhão de Bombeiros, a pedido do Exército.

Leonardo de Castro

É diretor de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado da Polícia Civil do Distrito Federal.

Paulo José Ferreira de Sousa Bezerra

É coronel da PMDF e foi chefe interino do Departamento de Operações. Foi apontado pela Polícia Federal como um dos responsáveis pela falta de planejamento policial para conter os ataques de 8 de janeiro.

Milton Rodrigues Neves

É delegado da Polícia Federal e foi secretário-executivo do governo do DF. Foi exonerado em janeiro por Anderson Torres.

Márcio Nunes de Oliveira

Foi diretor-geral da Polícia Federal no governo Bolsonaro e nomeado adido da PF em Madri 11 dias antes de o ex-presidente deixar o cargo.

Marcelo Fernandes

É delegado da Polícia Civil do Distrito Federal.

Robson Cândido

É delegado-geral da Polícia Civil do Distrito Federal.

Wellington Macedo de Souza

É um dos suspeitos da tentativa de atentado próximo ao Aeroporto de Brasília na véspera de Natal.

Valdir Pires Dantas Filho

É perito da Polícia Civil do Distrito Federal.

Ainesten Espírito Santo Mascarenhas

Empresário que aparece em vídeos em frente ao Congresso no dia 8. É suspeito de financiar os atos.

Alan Diego dos Santos

É um dos suspeitos da tentativa de atentado próximo ao Aeroporto de Brasília na véspera do Natal.