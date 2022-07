Veja quando cada partido vai lançar o seu candidato ao Planalto

Os partidos políticos têm da próxima quarta-feira, 20 de julho, até 5 de agosto para definirem as coligações para as eleições deste ano. Esta semana será decisiva para a formalização das chapas que serão levadas para a deliberação nas convenções nacionais das legendas.

Na própria quarta, quando se inicia o prazo, o PDT de Ciro Gomes dará a partida com a sua convenção nacional, na sede do partido, em Brasília.

No dia seguinte, em São Paulo, será a vez de o PT de Lula formalizar a chapa que terá Geraldo Alckmin (PSB) como vice. No domingo, Jair Bolsonaro (PL) será confirmado candidato à reeleição pela convenção do PL, em um evento no estádio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

Também serão nas convenções que os partidos definirão quem serão os seus candidatos a vice-presidente, ao Senado e à Câmara. Muitos acordos e algumas desistências deverão ser conhecidos nos próximos dias.

Veja abaixo as datas e os locais das convenções nacionais dos partidos:

Ciro Gomes (PDT) – 20/07, em Brasília (DF)

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) – 21/07, em São Paulo (SP)

André Janones (Avante) – 23/07, em Belo Horizonte (BH)

Jair Bolsonaro (PL) – 24/07, no Rio de Janeiro (RJ)

Leonardo Péricles (UP) – 24/07 – Natal (RN)

Simone Tebet (MDB) – 27/07, em formato virtual

Felipe D’avilla (Novo) – 30/07, em São Paulo (SP)

Pablo Marçal (Pros) – 30/07, em Brasília (DF)

Sofia Manzano (PCB) – 31/07, em São Paulo (SP)

Vera Lúcia (PSTU) – 31/07, em São Paulo (SP)

José Maria Eymael (DC) – 31/07, local a definir

Luciano Bivar (União Brasil) – 5/08, em São Paulo (SP)