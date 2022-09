VEJA promove debate com candidatos aos governos de SP e do Rio

Neste sábado, a partir de 18h30, VEJA vai dar a largada aos debates eleitorais realizados em parceria com outros grandes veículos de comunicação do país: SBT, CNN, Terra, NovaBrasil e Estadão/Eldorado.

Os primeiros eventos vão colocar os candidatos aos governos de São Paulo e do Rio em confronto direto pelo voto do eleitor dos estados mais importantes do país.

No dia 24, o mesmo conjunto de veículos vai organizar o debate presidencial nos estúdios do SBT. Além de transmitir os debates ao vivo, VEJA fará uma cobertura completa de cada etapa de preparação dos confrontos. Das definições estratégicas das campanhas aos efeitos nas urnas. Sempre com análises e informações do time de repórteres e colunistas da revista.