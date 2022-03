Veja o troca-troca do governo Bolsonaro

A edição desta quinta-feira do Diário Oficial da União trouxe, como esperado, as exonerações de nove ministros do governo Jair Bolsonaro que devem disputar as eleições em outubro. O troca-troca envolveu ainda chefes de agências e autarquias.

A saída do ministro da Defesa, Walter Braga Netto, escolhido para ser o candidato a vice de Bolsonaro na reeleição, ainda não foi oficializada.

Veja abaixo todas as mudanças:

Secretaria de Governo

Sai a ministra Flávia Arruda e assume Célio Faria Júnior, que deixa a chefia do gabinete pessoal de Bolsonaro

Gabinete pessoal

Pedro Cesar Nunes Ferreira Marques de Sousa assume interinamente, acumulando com a Subchefia para Assuntos Jurídicos

Abin

Sai o diretor-geral, Alexandre Ramagem

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Sai a ministra Tereza Cristina e assume Marcos Montes, que era secretário-executivo da pasta, agora ocupada por Márcio Eli Almeia Leandro

Sai o secretário de Aquicultura e Pesca, Jorge Seif Júnior, e assume Jairo Gund

Ministério da Cidadania

Sai o ministro João Roma e assume Ronaldo Vieira Bento, atual chefe de assuntos estratégicos da pasta

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações

Sai o ministro Marcos Pontes e entra Paulo César Rezende de Carvalho Alvim, atual secretário de Empreendedorismo e Inovação da pasta

Ministério do Desenvolvimento Regional

Sai o ministro Rogério Marinho e entra Daniel de Oliveira Duarte Ferreira, atual secretário-executivo da pasta

Ministério da Infraestrutura

Sai o ministro Tarcísio de Freitas e entra Marcelo Sampaio Cunha Filho, atual secretário-executivo da pasta

Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos

Sai a ministra Damares Alves e entra Cristiane Rodrigues Britto, atual secretária Nacional de Políticas para Mulheres

Ministério do Trabalho e Previdência

Sai o ministros Onyx Lorenzoni e entra José Carlos Oliviera, atual presidente do INSS

Ministério do Turismo

Sai o ministro Gilson Machado Neto e entra Carlos Brito, atual presidente da Embratur

Sai o secretário especial de Cultura, Mário Frias, e assume Hélio Ferraz de Oliveira; sai o presidente da Fundação Cultural Palmares, Sérgio Camargo