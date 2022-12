Veja lista final de escolhidos de Lula para o ministério do futuro governo

Depois de muita negociação com partidos do Congresso, Lula anunciou há pouco a composição do ministério estará com ele na largada do governo. A Esplanada petista terá 37 ministérios.

Veja a lista dos escolhidos:

Alexandre Padilha (PT) – Relações Institucionais

Wellington Dias (PT) – Desenvolvimento Social

Camilo Santana (PT) – Educação

Luiz Marinho (PT) – Trabalho

Marcio Macedo – Secretário-Geral da Presidência da República

Jorge Messias – Advogado-Geral da União

Silvio Almeida – Direitos Humanos

Vinicius Carvalho – CGU

Nísia Trindade – Saúde

Fernando Haddad – Ministério da Fazenda

Flavio Dino – Ministério da Justiça

José Múcio Monteiro – Ministério da Defesa

Mauro Vieira – Ministério das Relações Exteriores

Rui Costa – Casa Civil

Geraldo Alckmin (PSB) – Indústria e Comércio

Márcio França (PSB) – Portos e Aeroportos

Margareth Menezes – Cultura

Luciana Santos (PCdoB) – Ciência e Tecnologia

Anielle Franco – Igualdade Racial

Cida Gonçalves – Mulheres

Esther Dweck – Gestão e Inovação

General Gonçalves Dias – Gabinete de Segurança Institucional

Simone Tebet (MDB) – Planejamento e Orçamento

Paulo Pimenta (PT) – Secom – Secretaria de Comunicação

Renan Filho (MDB) – Transportes

Carlos Fávaro (PSD) – Agricultura e Pecuária

André de Paula (PSD) – Pesca e Aquicultura

Paulo Teixeira (PT) – Desenvolvimento Agrário

Carlos Lupi (PDT) – Previdência Social

Ana Moser – Esportes

Alexandre Silveira (PSD) – Minas e Energia

Juscelino Filho (União) – Comunicações

Marina Silva (Rede) – Meio Ambiente

Daniela do Waguinho (União) – Turismo

Waldez Góes (PDT) – Integração e Desenvolvimento Regional

Jáder Filho (MDB) – Cidades

Sônia Guajajara (Psol) – Povos Indígenas