Veja as 25 trocas já registradas pela Câmara na janela partidária

A Câmara dos Deputados registrou até o momento 25 trocas nas filiações dos seus integrantes, no momento em que a janela partidária entra na reta final. A contagem oficial não está totalmente atualizada, mas já indica um redesenho de forças na Casa.

Segundo os números oficiais da Câmara, por exemplo, o PL do presidente Jair Bolsonaro está com 59 deputados, abaixo apenas do União Brasil, com 61. Mas no sábado o partido de Valdemar Costa Neto promoveu o ato da filiação de Eduardo Bolsonaro e de mais três deputados bolsonaristas, todos oriundos da legenda que resultou da fusão entre PSL e DEM. Ou seja, tornou-se a sigla com a maior bancada da Câmara.

Até o momento, considerando o que já está devidamente registrado, o União Brasil perdeu 18 deputados e foi o partido com mais baixas. Podemos, com dois, Republicanos, PSD, PL, PTB e PP, com um cada, também perderam parlamentares.

Já o PL foi o que mais ganhou, com 18 adições oficiais, seguido do Republicanos, com cinco.

Veja abaixo as mudanças já oficializadas:

Capitão Alberto Neto (PL-AM) – saiu do Republicanos

– saiu do Republicanos Carla Zambelli (PL-SP) – saiu do União Brasil

– saiu do União Brasil Carlos Jordy (PL-RJ) – saiu do União Brasil

– saiu do União Brasil Chris Tonietto (PL-RJ) – saiu do União Brasil

– saiu do União Brasil Coronel Chrisóstomo (PL-RO) – saiu do União Brasil

– saiu do União Brasil Daniel Freitas (PL-SC) – saiu do União Brasil

– saiu do União Brasil Delegado Éder Mauro (PL-PA) – saiu do PSD

– saiu do PSD Diego Garcia (Republicanos-PR) – saiu do Podemos

– saiu do Podemos Joice Hasselmann (PSDB-SP) – saiu do União Brasil

– saiu do União Brasil José Medeiros (PL-MT) – saiu do Podemos

– saiu do Podemos Junio Amaral (PL-MG) – saiu do União Brasil

saiu do União Brasil Léo Motta (PL-MG) – saiu do União Brasil

– saiu do União Brasil Loester Trutis (PL-MS) – saiu do União Brasil

– saiu do União Brasil Luis Miranda (Republicanos-DF) saiu do União Brasil

saiu do União Brasil Luiz Lima (PL-RJ) – saiu do União Brasil

– saiu do União Brasil Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP) – saiu do União Brasil

– saiu do União Brasil Major Fabiana (PL-RJ) – saiu do União Brasil

– saiu do União Brasil Marcelo Álvaro Antônio (PL-MG) – saiu do União Brasil

– saiu do União Brasil Márcio Labre (Sem partido-RJ) – saiu do União Brasil

– saiu do União Brasil Marina Santos (Republicanos-PI) – saiu do PL

– saiu do PL Nelson Barbudo (PL-MT) – saiu do União Brasil

– saiu do União Brasil Nivaldo Albuquerque (Republicanos-AL) – saiu do PTB

– saiu do PTB Ricardo Izar (Republicanos-SP) – saiu do PP

– saiu do PP Sanderson (PL-RS) – saiu do União Brasil

– saiu do União Brasil Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) – saiu do União Brasil