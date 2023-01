Veja a destruição provocada por bolsonaristas no STF

O ataque concomitante às sedes dos três Poderes em Brasília neste domingo deixou um rastro de destruição no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal. Terroristas quebraram o plenário do STF, vandalizaram obras de arte e quebraram armários que guardam as togas dos ministros.

Confira em vídeos a destruição deixada pelos golpistas