Varejo teve queda de clientes em lojas físicas em junho, diz pesquisa

O fluxo de clientes das lojas físicas no país em junho ficou 3% menor do que o observado no varejo em maio. É o que indica levantamento da HiPartners Capital & Work em parceria com a Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC). A queda no movimento dos shoppings foi de 8% na mesma base de comparação, apesar de junho ser um mês marcado pelo Dia dos Namorados.

Na comparação de junho deste ano com o igual período do ano passado, quando o país ainda vivia sob as limitações da pandemia de Covid-19, o movimento nas lojas de rua teve alta de 25% e nos shoppings, de 19%. Apesar do volume maior, o faturamento teve queda de 10% no período para lojas de rua e de 8% para as de centros comerciais.

Apesar da queda na receita, a semana do Dia dos Namorados deste ano foi melhor em termos de movimento do que a de 2021, tendo o setor registrado aumento de 16% no fluxo de clientes Nas lojas de rua e 21%, nos shopping centers. Já na comparação com o mesmo período de 2019, ano pré-pandemia, há queda de 32% no movimento das lojas de rua e de 20% para as de centros de compras.

