Varejo fica estável em maio, diz Cielo

As vendas no Varejo ficaram estáveis em maio (0,0%), em comparação com igual período do ano passado — descontada a inflação –, segundo os dados do Índice Cielo do Varejo Ampliado.

O setor de Bens Não Duráveis cresceu 2,5%, puxado principalmente por Hipermercados e Supermercados. Bens Duráveis e Serviços, no entanto, registraram quedas de 1,7% e 5,1%, respectivamente.

Na avaliação de Carlos Alves, vice-presidente de Tecnologia e Negócios da Cielo, o comércio teria apresentado resultado negativo não fosse o desempenho do Dia das Mães, quando segmentos presenteáveis, como Óticas e Joalherias, deram importante contribuição.

No Rio Grande do Sul, o faturamento do comércio subiu 4,7%, ajudado por compras de artigos de primeira necessidade em meio ao período de enchentes.

Alves explica que medidas de auxílio financeiro para a população do estado, como saque antecipado do FGTS e antecipação do Bolsa Família, também podem ter contribuído para a alta do varejo.