Varejo cresce 2,8% em agosto, segundo a Cielo

As vendas no varejo cresceram, descontada a inflação, 2,8% em agosto ante igual mês do ano passado, de acordo com o Índice Cielo do Varejo Ampliado.

Na opinião de Diego Adorno, gerente de Produtos de Dados da Cielo, o comércio está em recuperação, potencializado pela performance de segmentos como Postos de Gasolina.

“É possível associar a alta nas vendas, já descontada a inflação, à queda de preços verificada recentemente nas bombas. De forma geral, agosto marcou o décimo mês seguido de crescimento do Varejo, algo que não ocorria desde dezembro de 2019. Ainda assim, o nível das vendas ainda está abaixo do período pré-pandemia”, afirma.