Varejo cresce 1,1% em novembro e chega a 13 meses seguidos em alta

As vendas no varejo cresceram 1,1% em novembro, na comparação com o mês anterior. Postos de combustíveis, supermercados e turismo e transporte foram os segmentos que impulsionaram o resultado.

Na avaliação de Vítor Levi, superintendente de dados e inovação da Cielo, o varejo continua em recuperação e novembro marcou o 13 mês seguido de alta. Ele afirma que o mês foi favorecido pela Black Friday, que registrou aumento de faturamento de 15,6%, com consumidores antecipando compras de Natal.

“Além disso, o segmento de bares foi beneficiado com a Copa do Mundo. Em dias de partidas do Brasil, por exemplo, as vendas subiram até 60,9%”, diz.