Varejo cresce 10,5% no Natal, mostra Cielo

As vendas do varejo no Natal cresceram 10,5% em relação a igual período do ano passado. Enquanto o faturamento do e-commerce subiu 18,4%, as vendas presencias experimentaram alta de 10%.

Os segmentos que mais se destacaram foram: Turismo e Transporte (+26,1%), Cosméticos e Higiene Pessoal (+23%), Livrarias, Papelarias e Afins (+22%) e Óticas e Joalherias (+17%).

A região Sul registrou a maior variação de vendas, com alta de 12,8%. O resultado foi puxado pelos estados do Rio Grande do Sul (+11,9%) e Santa Catarina (+10,5%).

No Sudeste, Minas Gerais registrou crescimento de 11,4%, seguido por São Paulo (+9,5%) e Rio de Janeiro (+6,1%).

Segundo Vitor Levi, superintendente de Dados e Inovação da Cielo, o fato de o Natal ter caído no domingo colaborou com os resultados porque os consumidores tiveram a semana inteira para fazer compras, incluindo o sábado que é um dia de forte movimento no comércio.